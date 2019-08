The Irishman: nuova immagine ufficiale con Al Pacino per il film di Martin Scorsese

Mentre siamo in trepidante attesa di conoscere la data di uscita del film, che ricordiamo debutterà in anteprima mondiale al New York Film Festival, Netflix ha pubblicato una nuova immagine ufficiale dell'atteso The Irishman di Martin Scorsese.

Oltre alla nuova collaborazione con i due attori feticci Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel, la pellicola firmerà anche la prima volta del regista americano con Al Pacino, un attore che non ha di certo bisogno di presentazioni soprattuto nel campo dei gangster movie come lo stesso The Irishman.

La foto, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, ci offre un uovo sguardo al personaggio di Al Pacino dopo averlo già visto in azione insieme a quello di De Niro nel trailer di The Irishman. In queste prime immagini promozionali non è ancora stata mostra la versione di Al Pacino ringiovanita digitalmente, al contrario di quella di De Niro di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio sul finale del trailer: ricordiamo infatti che buona parte della pellicola sarà ambientata nel passato.

La sinossi ufficiale descrive The Irishman come "una saga epica sul crimine organizzato nell'America del dopoguerra, vista dagli occhi del veterano della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, un imbroglione e sicario che aveva collaborato con le più note personalità del 20° secolo. Coprendo alcuni decenni, il film ripercorre i fatti legati a uno dei misteri irrisolti più famosi della storia americana, la scomparsa del leggendario presidente del sindacato degli autotrasportatori Jimmy Hoffa, offrendo uno spaccato inedito degli angoli nascosti della criminalità organizzata: il suo modo di operare, le rivalità e i collegamenti con la politica."

La pellicola debutterà su Netflix questo autunno, mentre al momento non è ancora chiaro come (e se) il film verrà distribuito nelle sale. Nel frattempo vi rimandiamo al nostro speciale su Martin Scorsese.