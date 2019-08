The Irishman: Netflix ancora in cerca dell'accordo con le sale per l'uscita del film

Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale di The Irishman e il motivo è presto detto: proprio come già successo con Roma di Alfondo Cuaron, il colosso dello streaming non ha ancora trovato un accordo con i cinema americani per la distribuzione del nuovo film di Martin Scorsese.

Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, il colosso dello streaming in questo momento è in trattative con le catene AMC e Cineplex riguardo al periodo in cui il film sarà disponibile esclusivamente al cinema.

Mentre Netflix vorrebbe rendere disponibile The Irishman in streaming poco tempo dopo il debutto nelle sale, gli esercenti chiedono che il film di Scorsese rimanga al cinema almeno tre mesi prima della sua uscita online.

A quanto pare le trattative sono riprese due settimane fa dopo uno stallo iniziato lo scorso luglio, il che conferma il perché la data di uscite del film non è ancora stata rivelata nonostante la sua anteprima sia fissata a fine settembre al New York Film Festival.

Oltre al ritorno di Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel, The Irishman rappresenterà anche la prima collaborazione tra il regista e Al Pacino. Per saperne di più guardate il trailer ufficiale di The Irishman.