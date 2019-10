The Irishman di Martin Scorsese sarà in sala dal 4 al 6 novembre

Alla fine il rischio di non poterci godere sul grande schermo il nuovo lavoro di Martin Scorsese è stato aggirato: The Irishman approderà in sala per alcune proiezioni evento previste per i primi giorni di novembre.

Dal 6 all'8 novembre di quest'anno, giorni durante i quali i cinema italiani potranno proiettare il film, potremo quindi decidere se accontentarci di una visione casalinga tramite Netflix o se approfittare delle sale cinematografiche che parteciperanno all'iniziativa.

La distribuzione di The Irishman avverrà tramite una nuova collaborazione tra Netflix e la Cineteca di Bologna, dopo che quest'ultima già si occupò di far arrivare al cinema Roma di Alfonso Cuaron, prodotto proprio da Netflix e tra i protagonisti assoluti degli ultimi Oscar. Il film di Scorsese verrà però proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il prossimo 21 ottobre.

Il regista di Taxi Driver sembra intanto aver messo da parte i dubbi suscitatigli inizialmente dall'utilizzo dei VFX per ringiovanire gli attori: secondo le sue ultime dichiarazioni, infatti, Scorsese sembrerebbe soddisfatto dal risultato al punto tale da definire la tecnica utilizzata come il vero futuro del make-up cinematografico. I membri stessi del cast, comunque, sembrano piuttosto fiduciosi sulla riuscita del film: recentemente Robert De Niro e Al Pacino si sono detti assolutamente orgogliosi di questa loro nuova collaborazione.