The Irishman di Martin Scorsese si mostra nel primo trailer ufficiale!

The Irishman è una delle produzioni più attese degli ultimi anni, grazie alla garanzia di qualità che è la regia di Martin Scorsese ma anche a un cast composto di attori che hanno dato vita ad alcuni tra i più grandi capolavori del regista italoamericano, come Robert De Niro e Joe Pesci.

Il film prodotto da Netflix si è finalmente mostrato, dopo il breve teaser dello scorso febbraio, nel primo vero trailer ufficiale. Nel filmato, della durata di poco più di due minuti, vediamo delle brevi sequenze di De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, tra le quali una breve immagine dell'opera di ringiovanimento effettuata sul volto del protagonista di Taxi Driver.

Proprio sul ringiovanimento degli attori Martin Scorsese aveva espresso dei dubbi qualche tempo fa: il regista ritiene infatti che si tratti di un processo che spesso non riesce alla perfezione, lasciando addosso all'attore in questione uno spiacevole senso di plasticosità. A giudicare da quanto vediamo nel trailer del film, comunque, il trucco sembrerebbe aver funzionato a meraviglia: non resta che aspettare l'uscita del film per poter esprimere un giudizio completo.

Scorsese ha poi anche elogiato il modo di agire di Netflix, parlando della libertà e del budget messigli a disposizione dalla piattaforma streaming, generosa come poche case produttrici sono al giorno d'oggi, anche quando si tratta di un regista di tale fama ed importanza.