The Irishman di Martin Scorsese chiuderà il BFI London Film Festival 2019

Come ormai sappiamo, l'attesissimo The Irishman di Martin Scorsese sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo New York Film Festival, evento che il progetto prodotto da Netflix avrà l'onore di aprire, ma a quanto pare la nuova fatica di Scorsese arriverà presto anche in un altro importante festival europeo.

Stiamo parlando per l'esattezza del prestigioso BFI London Film Festival 2019, dove The Irishman verrà proiettato in occasione della sera di gala di chiusura, esattamente il prossimo 13 ottobre. Sarà questa la prima internazionale del film tratto dal romanzo I Heard You Paint Houses di Charles Brandt che vede protagonisti Robert DeNiro, Al Pacino e Joe Pesci insieme in un gangster movie dedicato alla misteriosa scomparsa di Jimmy Hoffa (Pacino), nella quale furono coinvolti Frank "The Irishman" Sheeran (DeNiro) e il mafioso Russell Bufalino (Pesci).



Dato lo stretto legame tra i festival, come anche dimostrato nelle edizioni passate, dove è stato forte l'interscambio di titoli passati in rassegna nelle varie sezioni, a questo punto si fa sempre più probabile il passaggio di The Irishman alla prossima Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre prossimi.



The Irishman uscirà in autunno su Netflix, anche se non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.