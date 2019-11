The Irishman di Martin Scorsese è basato su una storia non vera?

The Irishman di Martin Scorsese è basato su "I Heard You Paint Houses", il romanzo di Charles che racconta la storia vera di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa. Stando ad un recente report, però, alcune testimonianze di Sheeran sono state confutate sia dai giornalisti che hanno seguito il caso che dall'FBI.

Vince Wade del Daily Beast ha potuto infatti parlare con Dan Moldea, giornalista investigativo che ha seguito per anni il caso di Hoffa e ha pubblicato un libro sull'argomento intitolato "The Hoffa Wars". Durante l'intervista, Moldea ha rivelato di essersi confrontato duramente con Robert De Niro - produttore e interprete di Sheeran - per avvertirlo di non realizzare un film basato "su una storia non vera."

"De Niro non avrebbe potuto essere più gentile" ha raccontato Moldea. "Un ragazzo fantastico. Ma io sono stato molto aggressivo. Sapevo di avere poco tempo, e sono andato dritto al punto. Gli ho detto senza mezzi termini 'Bob, ti stanno ingannando.'"

A quel punto l'attore si sarebbe offeso, secondo Moldea, e i toni della conversazione sono diventati man mano più aggressivi. "Gli ho parlato nel modo in cui lui parla con le persone nei suoi film" ha aggiunto Moldea.

Per vedere The Irishman in Italia dovremo attendere il 4 novembre, quando verrà distribuito in alcuni cinema selezionati: qui trovate l'elenco delle sale che proietteranno il film.