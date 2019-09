The Irishman di Martin Scorsese in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma 2019

In molti lo vociferavano tra le possibili grandi presenze dell'evento annuale capitolino, dopo l'annuncio della sua presenza al New York Film Festival e come film di chiusura del London Film Festival, ma è in queste ore che è arrivata l'ufficialità della presenza di The Irishman alla Festa del Cinema di Roma 2019.

Ad annunciare l'arrivo di uno dei film più attesi dell'anno e papabile contendente all'Oscar sono stati il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda, e la Presidentessa della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, rivelando che The Irishman sbarcherà all'Auditorium Parco della Musica in anteprima nazionale il prossimo 21 ottobre.



In merito, Mondo ha dichiarato: "La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma 2019 di The Irishman rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla manifestazione cinematografica. È il film più atteso dell'anno e con un cast eccezionale: il fatto che questo gigante del cinema abbia scelto Roma segna ulteriormente quanto sia cresciuta la Festa negli ultimi anni".



The Irishman ha come protagonisti Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel e Bobby Cannavale, per un'uscita prevista nei cinema italiani il 1° novembre e poi un'arrivo in streaming su Netflix il 27 dello stesso mese.