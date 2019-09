The Irishman sarà più lento di Quei Bravi Ragazzi e Casinò, secondo la produttrice

In attesa di vedere film in sala e su Netflix a novembre, la produttrice Jane Rosenthal ha anticipato che The Irishman sarà piuttosto diverso rispetto ai gangster movie più celebri di Martin Scorsese.

"Sono entusiasta che il mondo potrà vederlo" ha detto infatti la Rosenthal durante una recente intervista con Deadline. "Ciò che vi sorprenderà è che, come film di Scorsese, è un film lento. Non ha quel tipo di intensità, quell'intensità visiva, di Casinò o Quei Bravi Ragazzi. Sono dei ragazzi che guardano loro stessi da una prospettiva più vecchia."

La produttrice ha spiegato perché vedere il film in sala: "Ci saranno degli aspetti cinematografici. Non possono mancare. E' un'esperienza completamente diversa rispetto al guardarlo a casa. Al cinema, puoi iniziare a ridere per qualcosa perché le persone di fianco a te stanno ridendo - e The Irishman sarà molto divertente, proprio come lo era Quei Bravi Ragazzi."

"In The Irishman bisogna anche fare attenzione alla mascolinità tossica" ha aggiunto infine la Rosenthal. "E a cosa succede quando qualcuno sceglie una famiglia rispetto al suo nucleo familiare, e vedere come prova ad aggiustare le cose verso la fine delle loro vite. Cosa succede in particolare agli uomini che prendono questa decisione."

Con 210 minuti, The Irishman sarà il film più lungo mai realizzato da Scorsese (ben 30 minuti in più rispetto al secondo, The Wolf of Wall Street). La pellicola sarà pubblicate nelle sale americane l'8 novembre, mentre in Italia siamo ancora in attesa di sapere come verrà gestita la distribuzione. Il 27 novembre il film sarà disponibile nel catalogo di Netflix.

Avete visto il trailer ufficiale di The Irishman?