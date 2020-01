The Irishman, Joker e Piccole donne tra i candidati ai PGA Awards 2020

Dopo le nomination dei WGA Awards 2020, ecco arrivare anche le scelte della Producers Guild of America per quanto riguarda i film migliori dell'anno, altro importante indicatore per la prossima edizione degli Oscar.

In linea con quanto visto ai Golden Globe 2020, i produttori di Hollywood hanno nominato alcuni dei grandi protagonisti di quest'annata cinematografica quali C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips e Parasite di Bong Joon-ho. Tra i candidati troviamo anche due film in arrivo a breve anche in Italia: Piccole donne di Greta Gerwig e 1917 di Sam Mendes.

Per quanto riguarda l'animazione, invece, l'unica sorpresa rispetto ai Golden Globe è la presenza de Il piccolo Yeti al posto de Il Re Leone: come riportato nei giorni scorsi, uno dei motivi potrebbe essere il fatto che la Disney non considera il remake di Jon Favreau come un film animato.

Ecco la lista completa delle nomination ai PGA Awards:

MIGLIOR FILM

1917

Le Mans ’66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Cena con delitto – Knives Out

Piccole donne

Storia di un matrimonio

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Frozen II - Il Segreto di Arendelle

Il piccolo Yeti

Dragon Trainer 3

Missing Link

Toy Story 4

