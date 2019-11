The Irishman: "Joe Pesci era l'unico che poteva interpretare Bufalino" per Martin Scorsese

Netflix ha diffuso in streaming una nuova featurette tratta da The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese ancora in sala e che verrà inserito nel catalogo della piattaforma digitale a partire dal 27 novembre prossimo.

Nel video, intitolato semplicemente "The Acting", Scorsese e i produttori della pellicola riflettono sull'importanza di aver scelto Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino per le rispettive parti. "E' come il traguardo di una vita intera essere riusciti a riunire in un colpo questo fantastico cast", hanno dichiarato le produttrici del film. Scorsese quindi incalza: "Solo guardando una foto in bianco e nero di Frank Sheeran ho capito immediatamente che Bob sarebbe stato perfetto. Lui può comportarsi come quel personaggio ed essere quel personaggio". Poi su Joe Pesci: "Sapevamo benissimo che l'unico che poteva interpretare Bufalino era Joe". Per De Niro stesso è stata un'ottima scelta richiamare Pesci in azione: "Per lui è stato un grande cambiamento interpretare questo personaggio misurato e di basso profilo".

Sulla coppia De Niro e Al Pacino poi Scorsese ha continuato: "Bob e Al sono un'istituzione insieme, e io non avevo mai lavorato con Al prima d'ora ed è stato un vero piacere guardarli insieme e in particolare nella scena in cui il personaggio di Frank rivela a Jimmy che esiste un problema serio di sicurezza per lui".

Su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione di The Irishman; il film è stato il prodotto Netflix più diffuso nelle sale per il colosso dello streaming. La questione riguarda da vicino anche l'Italia: nel nostro Paese, che è stato tra quelli disponibili a prolungare la permanenza in sala dell'ultimo film di Scorsese, grazie alla Cineteca di Bologna (che si occupò anche della distribuzione dello stesso Roma) sono state un centinaio le sale ad ospitarne la proiezione. "Gli italiani stanno cominciando ad approcciarsi con maggior serenità a tutta la questione Netflix. La distribuzione di un film Netflix nelle sale sembra non essere più quell'evento apocalittico che sembrava" ha dichiarato Robert Bernocchi, analista del box-office italiano.

Non sembra però che The Irishman avrà vita facile ai prossimi Premi Oscar anche a causa delle recenti dichiarazioni di Scorsese sui film Marvel.