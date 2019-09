The Irishman: il film di Scorsese debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Negli Stati Uniti in questi giorni si parla soprattutto del nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, presentato in questi giorni al New York Film Festival. Una pellicola che sembra convincere, a giudicare dai primi commenti sui social e dal debutto del film su Rotten Tomatoes, dove ha fatto registrare un punteggio perfetto.

Venerdì sera, Rotten Tomatoes ha annunciato tramite Twitter che le prime 27 recensioni di The Irishman hanno consentito al film di raggiungere il 100% come punteggio totale. E da quando è stato pubblicato il tweet addirittura le recensioni sono salite a 40, senza che la percentuale s'abbassasse.

Gli elogi al film tra l'altro spaziano su diversi argomenti: dalla performance di Joe Pesci alla 'magnifica costruzione del film', come riportato da Time.



The Irishman è interpretato da Robert De Niro nei panni di Frank Sheeran, un sicario e truffatore che ha lavorato con alcune delle più grandi personalità del XX secolo. Una saga sulla criminalità organizzata nell'America del Dopoguerra raccontata attraverso gli occhi di un veterano. Il film racconta uno dei più grandi casi irrisolti degli Stati Uniti, ovvero la scomparsa del leggendario boss Jimmy Hoffa, attraverso i meccanismi interni, rivalità e connessioni con politica tradizionale.

Il cast comprende anche Al Pacino, alla sua prima collaborazione con Scorsese, Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Jesse Plemons, Stephen Graham, Bobby Cannavale e Aleksa Palladino. Il regista ha ringraziato Netflix per aver creduto nel suo 'costoso esperimento' e i primi commenti parlano di un ennesimo trionfo per Scorsese.