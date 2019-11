The Irishman è il film Netflix ad aver goduto della maggior distribuzione in sala

Il rapporto tra Netflix e le sale cinematografiche non è mai stato facile: The Irishman non è infatti il primo caso in cui gli interessi della piattaforma e dei proprietari di sala arrivino allo scontro, ma in tal senso sembra proprio che qualcosa stia cominciando a cambiare.

Dando uno sguardo ai numeri, infatti, è evidente come The Irishman abbia goduto di una distribuzione sul grande schermo nettamente superiore rispetto al suo predecessore Roma, di Alfonso Cuaron, che pur venendo proiettato in un numero decisamente minore di sale riuscì comunque ad essere tra i protagonisti dell'ultima Notte degli Oscar.

La questione riguarda da vicino anche l'Italia: nel nostro Paese, che è stato tra quelli disponibili a prolungare la permanenza in sala dell'ultimo film di Scorsese, grazie alla Cineteca di Bologna (che si occupò anche della distribuzione dello stesso Roma) sono state un centinaio le sale ad ospitarne la proiezione. "Gli italiani stanno cominciando ad approcciarsi con maggior serenità a tutta la questione Netflix. La distribuzione di un film Netflix nelle sale sembra non essere più quell'evento apocalittico che sembrava" ha dichiarato Robert Bernocchi, analista del box-office italiano.

Buoni anche i risultati raggiunti in Inghilterra, dove 80 sale hanno ospitato le proiezioni del film con Robert De Niro, Joe Pesci ed Al Pacino; meno florida invece la situazione in Germania, dove il numero di cinema coinvolti si è fermato a 50.

Per The Irishman, comunque, non sembra prospettarsi vita facile ai prossimi Oscar anche a causa delle recenti dichiarazioni di Scorsese sui film Marvel, tutt'altro che un toccasana per la popolarità del regista; Scorsese, comunque, sarà già abbastanza soddisfatto per aver finalmente realizzato il sogno di dirigere Al Pacino.