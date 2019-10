The Irishman: il film di Martin Scorsese verrà proiettato al Belasco Theatre di Broadway

Netflix ha annunciato che The Irishman di Martin Scorsese avrà una programmazione speciale per un mese nello storico Belasco Theatre di New York. Si tratta della prima volta in assoluto in cui il noto teatro di Broadway verrà utilizzato per una proiezione cinematografica. La notizia è quindi un evento storico per il teatro newyorchese.

"Negli ultimi anni abbiamo perso così tanti cinema meravigliosi a New York, compresi i cinema singoli come Ziegfeld and the Paris. L'opportunità di ricreare quella singolare esperienza nello storico Belasco Theatre, è incredibilmente eccitante. Ted Sarandos, Scott Stuber e il loro team di Netflix hanno continuato a trovare modi creativi per rendere questo film un evento speciale per il pubblico e sono grato per la loro innovazione e il loro impegno" ha dichiarato Scorsese.



Le proiezioni si svolgeranno per tutto il mese di novembre e si terranno nel tradizionale programma di Broadway, ovvero otto spettacoli a settimana, dal martedì alla domenica sera, con spettacoli mattinieri il sabato e la domenica.

I biglietti saranno disponibili a 15 dollari più le commissioni su Telecharge.com a partire dalla prossima settimana. The Irishman è la prima collaborazione tra Robert De Niro e Martin Scorsese dai tempi di Casino, uscito nel 1995. Basato sul libro di Charles Brandt, dal titolo I Heard You Paint Houses. Il film segue la storia di Robert De Niro nei panni di Frank Sheeran, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che divenne un sicario per il boss della mafia Russell Bufalino (Joe Pesci), e fu coinvolto nella scomparsa di Jimmy Hoffa (Al Pacino).

De Niro e Pacino hanno dichiarato di essere orgogliosi della nuova collaborazione. Il film di Scorsese ha debuttato con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.