The Irishman, l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film di Martin Scorsese

Com'è stato precedentemente annunciato Cineteca di Bologna distribuirà The Irishman al cinema solo il 4, il 5 e il 6 novembre, in anticipo rispetto alla data di uscita del film di Martin Scorsese su Netflix, dove invece arriverà dal 27 dello stesso mese.

In queste ore è stata diramata anche la lista completa dei cinema di tutta Italia in cui sarà possibile assistere alla proiezione dell'attesissimo film. Potete trovarla cliccando sul link della fonte, che come al solito trovate in calce all'articolo e che vi rimanderà direttamente al sito ufficiale di Cineteca di Bologna.

In The Irishman Robert De Niro, la cui ultima collaborazione con Scorsese risale a Casinò, è interpreta il protagonista Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale che si trasforma in sicario della malavita restando implicato nella morte di Jimmy Hoffa. Al Pacino sarà proprio Jimmy Hoffa per quella che è la sua prima collaborazione in assoluto con Martin Scorsese, mentre Joe Pesci impersonerà il mafioso Russell Bufalino. Nel cast del film anche Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano e Anna Paquin.

La sceneggiatura è firmata da Steven Zaillian, autore di Moneyball, Millennium - Uomini che odiano le donne e American Gangster di Ridley Scott, ed è basata sul libro di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses.

Dopo il debutto mondiale al New York Film Festival, il film è stato presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di The Irishman.