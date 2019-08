The Irishman durerà tre ore e mezza, il film più lungo della carriera di Martin Scorsese

Dopo l'annuncio della data di uscita di The Irishman, per il quale Netflix ha pensato diverse tappe di distribuzione tra sala cinematografica e streaming online, ecco spuntare altri dettagli tecnici relativi al nuovo film di Martin Scorsese.

Tramite la scaletta del New York Film Festival, che proprio The Irishman inaugurerà come film d'apertura alla fine di settembre, veniamo a sapere infatti che l'opera vanterà una durata di 3 ore e mezza, per la precisione 210 minuti, un minutaggio da kolossal della vecchia Hollywood che lo rende non solo il film più lungo del regista, ma anche quello americano più lungo in oltre due decenni.

Addirittura, quando sarà presentato al NYFF per la "serata d'apertura", a causa della spropositata durata l'organizzazione è stata costretta ad anticipare la proiezione, che inizierà alle 15:00, trasformando la premiere nella prima "giornata d'apertura" della manifestazione. Delle fonti interne al Festival, tra l'altro, hanno confermato che il film non prevede intermezzi.

Insomma, pare che i quasi $150 milioni di budget li vedremo davvero tutti sullo schermo: Scorsese ha evidentemente voluto realizzare il gangster movie definitivo, con questo minutaggio dall'ampio respiro che non può non far venire in mente quelli de Il Padrino di Francis Ford Coppola e C'Era Una Volta In America di Sergio Leone. A 210 minuti, The Irishman non riuscirà a superare Hamlet di Kenneth Branagh, che con le sue 4 ore e 2 minuti rimane il film Hollywoodiano più lungo dal 1996: qualora il regista di Taxi Driver non dovesse tagliare l'attuale montaggio, comunque, il suo nuovo film avrà la particolarità di essere più a lungo de Il Padrino - Parte II (3:20), Exodus (3:27) e Guerra e Pace (3: 28), fermandosi appena dietro a Ben Hur (3:32).

per un confronto, The Wolf of Wall Street si fermava a 180 minuti, Casino a 178 minuti, Gangs of New York a 167 minuti e Quei Bravi Ragazzi a 147 minuti. Tutti questi film, tranne Casino, hanno ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior regista e/o per il miglior film.

Con The Irishman Mr. Scorsese riuscirà a fare altrettanto? Staremo a vedere.