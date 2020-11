The Irishman, ecco il documentario che racconta la genesi del film di Martin Scorsese

Pubblicato nel 2019 in streaming su Netflix, The Irishman di Martin Scorsese è adesso disponibile anche in home video, a cura di The Criterion Collection. Gli appassionati che desiderano una copia "fisica" del film non avranno così problemi di buffering o di connessione. Tra i numerosi extra, un documentario sui segreti della realizzazione.

Disponibile anche online e all'interno della notizia, il documentario, della durata di 36 minuti, illustra gli aspetti più importanti della produzione di The Irishman dando spazio agli interventi di Martin Scorsese, del cast del film (spicca però l'assenza di Joe Pesci), dei produttori Emma Tillinger Koskoff, Jane Rosenthal e Irwin Winkler, del direttore della fotografia Rodrigo Prieto e di molti altri. In calce alla notizia si può vedere la copertina del dvd della Criterion Collection.

"Eravamo totalmente a nostro agio nel non essere soggetti a determinate esigenze di genere, richieste di un pubblico, richieste di uno studio e così via" racconta tra le altre cose il regista. "Ci sentivamo semplicemente a nostro agio con tutto ciò che stavamo facendo."

Nonostante le dieci nomination, tra cui quelle per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale, The Irishman non ha raccolto nessun premio all'ultima notte degli Oscar, anche se nel corso della serata si ricorda una standing ovation in onore di Scorsese.

