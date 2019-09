The Irishman: il personaggio di Joe Pesci al centro del nuovo teaser del film di Scorsese

A poche settimane dalla sua anteprima mondiale al New York Film Festival, l'account ufficiale di The Irishman ha diffuso in rete un teaser e una nuova immagine ufficiale dedicati ai personaggi di Al Pacino e Joe Pesci nel nuovo film di Martin Scorsese.

Nel breve teaser, che come sempre potete trovare in calce, assistiamo a una conversazione tra Russell Bufalino (Pesci) e Jimmy Hoffa (Pacino) sullo sfondo di un anello della Lega dei diritti civili degli italoamericani, il gruppo nato a New York intorno agli anni '70 per combattere gli stereotipi negativi nei confronti degli italoamericani.

Vediamo poi lo stesso anello nella nuova immagine ufficiale insieme agli occhiali - gli stessi che Joe Pesci indossa nel trailer di The Irishman - accompagnati dalla scritta "Made in Italy. Indossati da Joe Pesci nel ruolo di Russell Bufalino."

Diretto da Scorsese alla sua prima collaborazione con Netflix, che distribuirà il film nelle sale americane a partire dall'8 novembre per poi renderlo disponibile in streaming dal 27 novembre, The Irishman vedrà tra i protagonisti anche Robert De Niro nei panni di Frank Sheeran. Per gran parte del film le tre star saranno ringiovanite digitalmente, con una tecnologia testata dal regista con una scena di Quei Bravi Ragazzi.

