The Irishman debutterà in apertura del prossimo New York Film Festival!

Si era detto poco tempo fa che molto difficilmente The Irishman, film di Martin Scorsese prodotto da Netflix e dalla lunghissima gestazione, avrebbe fatto il suo debutto durante i festival cinematografici del prossimo autunno. Mai come in questi casi, però, essere smentiti assume un sapore piuttosto piacevole.

L'ultima fatica del regista di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi debutterà infatti al prossimo New York Film Festival, che avrà luogo alla Alice Tully Hall di Manhattan il prossimo 27 settembre. L'annuncio è stato dato dall'associazione Film at Lincoln Center, nel quale viene specificato che a The Irishman spetterà il compito di aprire la 57esima edizione del prestigioso festival.

Su The Irishman si è discusso tanto sin dal primo annuncio sulla sua produzione, sia per il clamoroso cast (Scorsese torna a lavorare con quasi tutti i suoi attori preferiti, da De Niro ad Al Pacino, passando per Harvey Keitel e Joe Pesci) che per tutte le polemiche riguardanti la produzione di Netflix e ciò che questa implicherà per quanto riguarda la diffusione nelle sale. Scorsese, dal canto suo, ha difeso la piattaforma parlando del budget e della libertà messegli a disposizione.

Il film comprenderà vari flashback sul passato dei protagonisti, scene che hanno richiesto una possente opera di ringiovanimento sui vari attori presenti nel cast. Il regista ha però recentemente ammesso i propri dubbi su questo processo, definendosi scettico sulla sua perfetta riuscita.