The Irishman, la cover di Empire unisce Scorsese, De Niro, Pesci e Pacino

A pochi giorno dalla conferma che The Irishman durerà ben tre ore e mezza, Empire riporta in esclusiva un'intera storia dedicata al nuovo film di Martin Scorsese prodotto e distribuito da Netflix.

L'articolo, che racchiude diversi dettagli sulla realizzazione del film, è racchiuso all'interno di una nuova stupenda cover che immortala quattro enormi pezzi della storia del cinema statunitense, ovvero Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino.

Potete ammirare l'immagine, che è più un monumento alla New Hollywood, in calce all'articolo.

La rivista sarà disponibile dal prossimo 5 settembre, e racconterà in esclusiva l'epopea del crimine diretta dal regista di Taxi Driver, con retroscena e aneddoti sulla sua realizzazione. Il tutto sarà condito ovviamente da nuove interviste e immagini inedite dal film, che come al solito vi segnaleremo non appena saranno online.

The Irishman sarà presentato in anteprima al New York Film Festival il prossimo 27 settembre, per poi essere distribuito in alcuni cinema selezionati a partire dall'8 novembre. Dal 27 novembre, invece, arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Il film racconta una saga epica sul crimine organizzato nell'America del dopoguerra, vista dagli occhi del veterano della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, un imbroglione e sicario che ha collaborato con le più note personalità del 20° secolo. Coprendo diversi decenni, il film ripercorre i fatti legati a uno dei misteri irrisolti più famosi della storia americana, la scomparsa del leggendario presidente del sindacato degli autotrasportatori Jimmy Hoffa, offrendo uno spaccato inedito degli angoli nascosti della criminalità organizzata: il suo modo di operare, le rivalità e i collegamenti con la politica.