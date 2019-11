The Irishman, una clip mette in luce il personaggio di Joe Pesci

Deadline riporta in esclusiva una clip estratta da The Irishman, nuovo film diretto da Martin Scorsese prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix.

Nella una nuova featurette, che come al solito trovate all'interno dell'articolo, vengono accesi i riflettori su Joe Pesci, col regista Martin Scorsese che dichiarata dice:

"Quando abbiamo iniziato, sapevamo che l'unico attore che poteva interpretare Bufalino sarebbe stato Joe".

Il film rappresenta il ritorno al genere gangster per Pesci e la prima volta che lui e Scorsese hanno lavorato insieme dal 1995, con Casinò, che seguì la collaborazione di Quei Bravi Ragazzi (1990) e Toro Scatenato (1980), con Robert De Niro, protagonista di The Irishman, presente in tutti e tre i film citati.

"È una forza molto silenziosa e potente", afferma la produttrice Jane Rosenthal a proposito dell'interpretazione di Pesci. Il film, arrivato su Netflix dopo una breve distribuzione teatrale, è interpretato include nel cast anche Al Pacino e Harvey Keitel. L'opera ripercorre la storia del crimine organizzato nell'America del dopoguerra ed è raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale Sheeran (De Niro), truffatore e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più famose del 20esimo secolo. Attraverso decenni, il film racconta il mistero irrisolto della scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Pacino) e offre un viaggio attraverso i corridoi segreti della mafia con i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica.

