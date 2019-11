The Invisible Woman, Elizabeth Banks alla regia del film sulla Donna Invisibile!

Non si ferma, Elizabeth Banks: la regista e attrice sembra non essersi eccessivamente scoraggiata dopo il flop del suo Charlie's Angels, ed è già pronta a rimettersi all'opera dietro la macchina da presa per il film sulla Donna Invisibile.

Si chiamerà The Invisible Woman dunque il prossimo film della star di Hunger Games, ma attenzione! Non si parla della Donna Invisibile a cui il pensiero di molti di noi è ovviamente andato leggendo la notizia: qui Marvel e Fantastici 4, purtroppo per i fan che ne attendono da tempo una nuova e possibilmente meglio riuscita trasposizione, c'entrano ben poco.

La Invisible Woman in questione fa infatti parte del Dark Universe, o almeno così dovrebbe essere in teoria: l'universo condiviso targato Universal sembra infatti ad oggi essere un progetto lasciato a metà, nonostante film che orbitino in quell'ambiente stiano continuando ad essere prodotti, a partire da The Invisible Man.

Proprio a quest'ultimo, nonostante non siano ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, il film di Elizabeth Banks dovrebbe ricollegarsi provando quindi a dare continuità ad un progetto che Universal sembra comunque in qualche modo intenzionata a portare avanti.

Alla produzione figurano la stessa Banks (che farà anche parte del cast) e Max Handelman, mentre nessuna notizia è ancora trapelata su una possibile data d'uscita o su altri attori coinvolti.