The Invisible Man: anche Harriet Dyer con Elisabeth Moss nel cast della pellicola

Secondo quanto riportato su Deadline, Harriet Dyer si è appena unita al cast di The Invisible Man, il reboot del classico monster movie del 1933 diretto da James Whale che avrà per protagonista Elisabeth Moss.

La Dyer è nota per le sue performance in The InBetween della NBC e per No Activity, comedy in onda su CBS All Access, mentre al cinema è apparsa nel thriller horror Killing Ground, risalente al 2016. Il suo è solamente l'ultimo ruolo - attualmente sconosciuto e senza ulteriori dettagli - confermato nel cast della pellicola della Blumhouse che attualmente comprende anche Aldis Hodge (Straight Outta Compton) e Storm Reid (12 anni schiavo, When They See Us).

La pellicola sarà diretta dal talentuoso Leigh Whannell (Upgrade, Insidious: The Last Key) mentre le riprese del film cominceranno il mese prossimo a Sydney, in Australia. Whannell ha anche sceneggiato il film, il che lo rende un progetto autoriale, oltre a figurare persino come produttore esecutivo. Un "passion project", come si dice nel settore, che ci auguriamo possa rivelarsi vincente tanto per la Blumhouse quanto per la Universal Pictures. Al momento, per la parte del protagonista lo studio starebbe considerando due frontrunner: Armie Hammer e Alexander Skarsgard, anche se non vi è nulla di confermato. In precedenza, quando ancora il progetto era parte del fallimentare Monster Universe della Universal, nella parte del protagonista era stato scelto Johnny Depp, ma a causa del flop di La Mummia con Tom Cruise, il budget è stato notevolmente ridimensionato e il progetto ripensato completamente per essere a basso budget e più consono al lavoro di Jason Blum.

The Invisible Man ha una data d'uscita fissata per le sale americane al prossimo 13 marzo 2020, mentre non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.