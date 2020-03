Dopo The Invisible Man la Blumhouse ha in mente un nuovo film su Frankenstein

Dopo aver prodotto la pellicola The Invisible Man, con protagonista la brillante Elisabeth Moss, il dirigente della la Blumhouse Jason Blum punta già al suo prossimo progetto, rimanendo però saldamente legato ai personaggi cult della storia del cinema, affermando che sarebbe entusiasta di dar vita ad una nuova versione del mostro di Frankenstein.

"Mi piacerebbe girare un film sul mostro di Frankenstein. Ho incaricato i nostri registi di mettere a fuoco il suo personaggio e di carpirne ogni segreto", ha affermato Blum durante una recente intervista con The Evolution of Horror. "Ancora una volta, non so se qualcun altro lo stia facendo, non ne so nulla, ma mi piacerebbe provare e sto aspettando l'idea giusta per realizzarlo."



"Per The Invisible Man, credo, le migliori intuizioni sembrano essere davanti ai nostri occhi, era tutto un: 'Mio Dio, è così ovvio, perché non è ci abbiamo pensato prima?'", ha continuato, "Se potessimo creare qualcosa di altrettanto buono per Frankenstein, mi piacerebbe dare forma al progetto."

Adesso che la Universal Pictures non è più interessata ad un reboot della Dark Label, come invece intendeva fare quando firmò per Dracula Untold (2014) con Luke Evans e La Mummia (2017) con Tom Cruise, Blum, o altri che come lui volessero avvicinarsi ai personaggi, godrebbero sicuramente di una libertà maggiore.

Attualmente, non ci sono notizie di un progetto concreto sul mostro ideato da Mary Shelley, ma non è detto che, grazie anche al sorprendente debutto di The Invisible Man, il boss della Blumhouse Production non decida di continuare su questa strada, avendo già precedentemente accennato all'idea.