The Invisible Man: la Blumhouse fissa la data di uscita

Dopo l'annuncio dell'ingresso della giovane Storm Reid nel cast del film nei panni di Sydney, la Blumhouse ha ufficializzato una data di uscita per il mercato statunitense per il nuovo film dedicato a L'Uomo Invisibile.

Come confermato dallo stesso studio cinematografico, The Invisible Man debutterà nei cinema statunitensi il 13 marzo 2020 per la regia di Leigh Whannell, il quale si è occupato anche della sceneggiatura del progetto e sarà anche tra i produttori del film. Come spiegato qualche tempo fa, invece, sarà Elisabeth Moss ad interpretare Cecilia Kass in questa nuova pellicola.

Armie Hammer (‘The Social Network,’ ‘Sorry to Bother You’) e Alexander Skarsgård (‘Big Little Lies,’ ‘The Little Drummer Girl’) sono i frontrunner per la parte del protagonista, Adrian Griffin a.k.a. L'Uomo Invisibile, un miliardario sociopatico che ha fatto soldi sviluppando un'armatura invisibile per il Dipartimento della Difesa. Johnny Depp, originariamente, era legato al progetto ma adesso non è più coinvolto.

Questo è il primo passo verso una nuova serie di pellicole sui mostri classici e che siano lontani dal progetto dell'Universo Cinematografico sui Mostri che, dopo il flop de La Mummia, è totalmente fallito e messo da parte dalla Universal Pictures. Altri progetti in cantiere per lo studio sono ‘Frankenstein,’ ‘Dracula,’ ‘The Wolfman’ e ‘Creature from the Black Lagoon’. Al momento, nella sua release, The Invisible Man si scontrerà al box-office contro Godzilla vs. Kong.