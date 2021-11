The Invisible Life of Addie La Rue, ecco chi dirigerà il film del libro di V.E. Schwab

Lo scorso anno era stata annunciata annunciata la produzione del film di The Invisible Life of Addie La Rue, adattamento del romanzo best-seller del New York Times di V.E. Schwab . Oggi scopriamo chi lo dirigerà.

Finalmente qualche novità sulla trasposizione cinematografica del romanzo Young Adult di grande successo, The Invisible Life of Addie La Rue.

L'opera di Victoria "V.E". Schwab verrà adattata per il grande schermo da Augustine Frizzell, la regista di L'Ultima lettera d'amore, Never Goin' Back e alcuni episodi delle serie tv Sweetbitter e Euphoria, nonché moglie del regista di The Green Knight David Lowery.

Frizzell e Lowery scriveranno assieme la sceneggiatura della pellicola, che poi sarà diretta da Frizzell.

In precedenza, della stesura dello script se ne sarebbe dovuta occupare la stessa Scwhab, partendo da una bozza di Britt Poulton e Dan Madison Savage, ma pare che ora la scrittrice rimarrà legata al progetto solo in qualità di produttrice.

La storia, ricordiamo, vede protagonista Addie, una ragazza immortale che è divenuta tale dopo aver stretto un patto con il diavolo. Ma in cambio della vita eterna, Addie è destinata ad essere dimenticata da chiunque la incontri. Un giorno, però, farà la sua comparsa qualcuno che sembra ricordare il suo nome...

The Invisible Life of Addie La Rue non è l'unica delle opere della Schwab ad aver ricevuto il via libera per un trattamento live-action: sono ormai da tempo in produzione una serie tv di A Darker Shade of Magic e un film di City of Ghosts.

Quale sarà il primo progetto a essere completato?