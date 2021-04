The Inventor, Tomm Moore di Wolfwalkers nel team d'animazione del film su Leonardo

È Deadline a informarci che il tre volte candidato all'Oscar Tomm Moore, anche quest'anno nominato per il meraviglioso Wolfwalkers, si è ufficialmente unito al team creativo dell'annunciato e interessante The Inventor di Jim Capobianco (Ratatouille), film d'animazione dedicato alla vita di Leonardo da Vinci.

Stando al sito, il mirabolante maestro dell'animazione a mano dirigerà per intero le sequenze in 2D del progetto in stop-motion, lavorando fianco a fianco al suo frequente collaboratore Fabian Erlinghauser, che infatti è stato anche uno dei capi animatori di Wolfwalkers uscito su AppleTV+ e tra i candidati agli Academy Awards 2021.



A scrivere la sceneggiatura di The Inventor e dirigere la parte stop-motion troviamo invece invece Capobianco. Il film costerà 10 milioni di dollari ed è attualmente in pre-produzione, con una consegna finale prevista per la primavera del 2023, quindi mettetevi comodi. Come precedentemente rivelato, inoltre, il cast di doppiatori originali includerà tra gli altri Stephen Fry, Daisy Ridley e Marion Cotillard.



La storia di The Inventor seguirà l'insaziabile e geniale inventore italiano una volta raggiunta la corte francese, dove riesce a sperimentare liberamente inventando i suoi famigerati veicoli volanti e altre macchine incredibili, studiando anche il corpo umano e i suoi segreti anatomici. Nella sua avventura è affiancato dalla principessa Marguerite, che lo aiuta a scoprire la risposta alla domanda fondamentale: qual è il senso della vita?