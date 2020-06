The inventor, due star d'eccezione parteciperanno al cartoon dedicato a Leonardo da Vinci

The Inventor, il nuovo film d'animazione in stop-motion dedicato alla figura di Leonardo da Vinci, sta prendendo sempre più forma. Due star prenderanno parte a questo grande progetto come doppiatori, infatti è stato annunciato che Stephen Fry doppierà Da Vinci, mentre l'eroina di Star Wars Daisy Ridley doppierà la principessa francese Marguerite.

Non si conosce ancora con certezza quella che sarà la trama del cartoon. É probabile che sarà incentrato sul trasferimento in Francia dell'eclettico artista alla corte di Francesco I. Infatti Leonardo nel 1517 decide di lasciare l'Italia e con Francesco Melzi e col servitore Battista de Vilanis, va a vivere nel castello di Clos-Lucé, vicino ad Amboise, e viene onorato del titolo di premier peintre, architecte, et mecanicien du roi.

Qui Leonardo avrà la possibilità di sbizzarrirsi con eccezionali invenzioni e dare sfogo a tutta la creatività, inventando congegni volanti, macchine incredibili e studiando il corpo umano. Il film d'animazione entrerà in produzione nel 2021, e non sarà pronto prima del 2023. Sembra comunque certa la sua presentazione a Cannes. Lo stop-motion permetterà alle straordinarie creazioni dell'artista toscano di prendere vita nella loro totalità.

Sarà sicuramente molto emozionante vederle sul grande schermo. Il produttore cinematografico Brian O'Shea ha detto a riguardo: "La genialità di Leonardo Da Vinci è stata un'ispirazione per grandi e piccini.Vedere la sua storia raccontata attraverso gli occhi brillanti di Jim per un pubblico familiare, conferisce a questo progetto un immenso valore".

Come ben sappiamo anche grazie a Il Codice da Vinci, il famoso pittore è un personaggio estremamente criptico. Solo di recente è stata trovata una ciocca di capelli di Lonardo da Vinci che permetterà di studiarne il DNA.