The Interpreter, Jake Gyllenhaal protagonista del nuovo film di Guy Ritchie

Al momento lo trovate su Netflix in The Guilty il remake del film danese del 2018, ma presto Jake Gyllenhaal sarà protagonista del nuovo film di Guy Ritchie, The Interpreter.

Due grandi nomi di Hollywood fanno squadra per un nuovo, interessante progetto: Jake Gyllenhaal e Guy Ritchie porteranno sul grande schermo The Interpreter, un action thriller fortemente voluto dal regista di Aladdin e Sherlock Holmes.

Stando a quanto riportato da Deadline, Ritchie dirigerà la pellicola da lui scritta in collaborazione con Ivan Atkinson e Marn Davies, e ne sarà anche produttore.

Gyllenhaal, star del film, per l'occasione interpreterà il Sergente John Kinley "al quale durante il suo ultimo incarico in Afghanistan viene assegnato l'interprete locale Ahmed per poter sopravvivere sul territorio. Ma un giorno rimarranno vittime di un'imboscata durante la pattuglia, e gli unici a uscirne vivi saranno proprio Kinley e Ahmed. Con i combattenti nemici alle calcagna, Ahmed rischierà la propria vita per trarre in salvo Kinley e portarlo su in territorio amico. Ma quando Kinley tornerà in America, scoprirà che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato permesso raggiungere il paese. Determinato a voler proteggere il suo amico e ripagare il suo debito, Kinley tornerà in zonadi guerra per recuperare Ahmed e la sua famiglia prima che le truppe locali possano raggiungerli".

Le riprese inizieranno in Spagna a gennaio 2022.