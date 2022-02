The Interpreter: anche Antony Starr di The Boys nel nuovo film di Guy Ritchie

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film di Guy Ritchie ancora senza un titolo ufficiale ma noto come The Interpreter, ha visto l'ingresso di nuovi attori nel cast che andranno così ad affiancare il protagonista, ovvero Jake Gyllenhaal. Tra le new entry ci sono tra gli altri Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr ed Emily Beecham.

Protagonista del film di Guy Ritchie è Jake Gyllenhaal, che sarà quindi affiancato da Alexander Ludwig (The Hunger Games), Antony Starr (The Boys), Jason Wong (The Gentleman) Bobby Schofield (Anne), Sean Sagar (The Gentlemen) e Emily Beecham (Crudelia). Le riprese della pellicola, definita un action movie, si stanno svolgendo in questo momento ad Alicante, in Spagna.

Gyllenhaal interpreterà il Sergente John Kinley "al quale durante il suo ultimo incarico in Afghanistan viene assegnato l'interprete locale Ahmed per poter sopravvivere sul territorio. Ma un giorno rimarranno vittime di un'imboscata durante la pattuglia, e gli unici a uscirne vivi saranno proprio Kinley e Ahmed. Con i combattenti nemici alle calcagna, Ahmed rischierà la propria vita per trarre in salvo Kinley e portarlo su in territorio amico. Ma quando Kinley tornerà in America, scoprirà che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato permesso raggiungere il paese. Determinato a voler proteggere il suo amico e ripagare il suo debito, Kinley tornerà in zonadi guerra per recuperare Ahmed e la sua famiglia prima che le truppe locali possano raggiungerli".

Ritchie dirigerà il film sulla base della sceneggiatura co-scritta insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies, con il regista che svolgerà anche il ruolo di produttore esecutivo. Jake Gyllenhaal è su Netflix con il remake di The Guilty.

