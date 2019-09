The Institute, David Kelley svilupperà la serie tratta dall'ultimo romanzo di Stephen King

In modo praticamente identico a quanto successo per il suo ultimo e corposo romanzo, The Outsider, anche l'appena uscito L'istituto di Stephen King è stato immediatamente opzione per diventare una serie televisiva dalla divisione serial della Spyglass, che si è accaparrata i diritti in una situazione altamente competitiva.

La notizia la riporta Collider, aggiungendo anche che a sviluppare la serie ci penserà il premiatissimo David E. Kelley (Big Little Lies, Goliath) insieme al grande Jack Bender (Lost), quest'ultimo scelto come produttore esecutivo e regista. Bender non è comunque nuovo alla regia di adattamenti di romanzi di King, avendo già contribuito a Mr. Mercedes e ad Under the Dome.



Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale da Amazon de L'Istituto, pubblicato proprio oggi in Italia dalla Sperling & Kupfer e descritto come un ritorno ai personaggi adolescenti sulle vibrazioni di IT:



"È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali - telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto".