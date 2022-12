The Instigators: Matt Damon e Casey Affleck protagonisti del nuovi film Apple!

Durante la giornata di oggi Apple Studios ha annunciato The Instigators, la nuova pellicola diretta da Doug Liman che vedrà protagonisti Matt Damon e Casey Affleck.

Nel film le due star interpreteranno dei ladri, in fuga con uno dei loro terapisti dopo una rapina fallita. I due sono apparsi e hanno prodotto diversi film insieme, spesso con il fratello di Casey, Ben Affleck. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora rivelati.

Doug Liman ha già diretto Damon nei film di “Bourne Identity”. La sceneggiatura di Instigators sarà firmata da Chuck MacLean, meglio conosciuto per aver creato la serie Showtime “City on a Hill”. Casey Affleck sta sviluppando il progetto con Jeff Robinov e John Graham, mentre Damon e Ben Affleck sono i produttori per Artists Equity.

Attualmente, Damon è impegnato a recitare in un film biografico senza titolo sulla vita dell'ex dirigente della Nike Sonny Vaccaro, con Ben Affleck come co-protagonista e regista. Casey Affleck reciterà invece in "Slingshot", un thriller di fantascienza diretto da Mikael Håfström, con Laurence Fishburne, Emily Beecham, Tomer Kapon e David Morrissey.

Inoltre, entrambi interpreteranno dei ruoli secondari nell'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan: Damon sarà Leslie Groves, capo del Progetto Manhattan, mentre il ruolo di Affleck è attualmente nascosto.

