The Independent, John Cena e Kathy Bates nel cast del thriller politico

John Cena e Kathy Bates si uniscono al cast di The Independent, un nuovo thriller politico diretto da Amy Rice. scopriamo insieme che ruolo avranno.

Se vi state chiedendo quali progetti ha in cantiere l'ex-campione WWE John Cena dopo i cinecomic DC e Fast & Furious, beh, sappiate che ce ne sono diversi, e ora se ne è appena aggiunto un altro.

L'interprete di Peacemaker è una delle new entry nel cast di The Independent, un thriller politico che vede già tra i suoi attori Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn) e Brian Cox (Succession).

Secondo la logline del film, questo sarà "ambientato durante le ultime settimane delle più significative elezioni presidenziali della storia" e seguirà "una giornalista giovane e idealista (Turner-Smith) che farà squadra con il suo idolo (Cox) per smascherare un complotto che mette a rischio il destino delle elezioni e del paese stesso".

Alla pellicola si aggiungerà anche il Premio Oscar Kathy Bates, che assieme a Cena interpreterà uno dei candidati alla Presidenza.

Scritto da Evan Parter (già autore del film con Chris Pine sullo scandalo Watergate) e diretto da Amy Rice (By The People: The Election Of Barack Obama), The Independent è prodotto da Anonymous Content, Park Pictures e The Exchange, che finanzierà e si occuperà della vendita del progetto.

"Siamo estremamente entusiasti di collaborare con John Cena e Kathy Bates per The Independent. L'eccezionale talento di Kathy e l'incredibile appeal globale e l'abilità di trasformarsi sullo schermo di John li rendono un'incredibile aggiunta al film" ha affermato Brian O’Shea di The Exchange "Non potremmo essere più felici del fatto che abbiamo firmato".

John Cena arriverà presto su HBO Max con Peacemaker, mentre più recentemente Kathy Bates è stata tra i protagonisti di The Jewell, l'ultimo film di Clint Eastwood.