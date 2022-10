The Independent: nella nuova clip John Cena si candida alla Casa Bianca

Dopo l'annuncio di qualche mese fa del cast di The Independent, del thriller politico diretto da Amy Rice poco si è saputo...almeno fino a questo momento. Di poche ore fa è la pubblicazione di una nuova clip del film, che vede il protagonista John Cena candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d'America.

Al fianco della star della WWE avremo: l'attrice Britannica Jodie Turner-Smith nel ruolo di una giornalista intenzionata a raccontare la 'verità', Brian Cox nei panni del suo redattore, vincitore di un premio Pulitzer e prossimo alla pensione e Ann Dowd che, nota ai più per la sua apparizione nella serie The Handmaid's Tale, interpreterà l'avversaria politica di Cena.

Il film, prodotto da Relativity Media e Park Pictures, seguirà quindi le ultime settimane delle più significative elezioni della storia del paese: l'America è pronta ad eleggere o la sua prima presidente o il suo primo candidato del tutto indipendente. La pellicola sarà disponibile a partire dal 2 novembre sulla piattaforma streaming Peacock, disponibile in Italia su Sky e NOW e che vanta nel suo catalogo titoli di un certo livello. Oltre a The Independent, infatti, potrete trovare: Beast, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, Vengeance, Brian and Charles, The Black Phone, Downton Abbey: A New Era e The Northman.

In attesa dell'uscita ufficiale, ecco la prima clip del film!