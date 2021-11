The Incal: in un video Jodorowsky spiega perché Waititi è la scelta migliore per la regia

Dopo aver parlato per anni di un adattamento della graphic novel di Alejandro Jodorowsky, è finalmente stato annunciato che il film ci sarà e che sarà Taika Waititi a dirigere The Incal. Il creatore della storia ha commentato la notizia con entusiasmo, sottolineando che Waititi è proprio la persona perfetta per questo tipo di progetto.

Lo ha fatto in un video promozionale pubblicato su youtube, in cui ha spiegato che secondo lui un grande regista è qualcuno che vuole cambiare il mondo con dei film che siano totalmente suoi. È questo ciò che più lo entusiasma: la capacità di Waititi di rendere i suoi film unici e riconoscibili. "È proprio la persona giusta per questo progetto. Perché riesce a capire, a modo suo, The Incal", ha detto. "Non darà vita a Incal di Jodorowsky. Farà l'Incal di Waititi".

Il regista ha già una lunga esperienza con l'adattamento di fumetti, basti pensare a Thor: Ragnarok o a Hunt for the Wilderpeople. Il suo talento gli ha permesso di farlo sempre con successo, tanto che tornerà ancora una volta a lavorare con la Marvel per dirigere Thor Love and Thunder.

In The Incal il regista vuole provare a esplorare il tema di chi siamo e cosa ci rende ciò che siamo. Sicuramente un'idea molto ambiziosa. "Con un moltissime cose, più ne leggi, più sperimenti qualcosa, più si sblocca, più conosci" ha detto il regista spiegando il suo modo di lavorare. "Qualche volta invece rileggo e mi sembra di saperne di meno. E qualche altra volta lo leggo e ne so il doppio o vedo qualcosa che non ho visto. Quindi è sempre in cambiamento per me."

Dunque è interessante, considerando il suo metodo di lavoro, capire come affronterà The Incal. Ricordiamo che la graphic novel è nata come espansione dei concetti elaborati negli anni 70 da Jodorowsky per un adattamento del film Dune. Un progetto, questo, da seguire.