The Incal, Taika Waititi dirigerà l'adattamento cinematografico della graphic novel!

Da tempo immemore ormai si parla di un possibile adattamento cinematografico di The Incal, la celebre graphic novel scritta dal cileno Alejandro Jodorowsky, e a quanto pare, finalmente questo progetto sta per diventare realtà. Sarà Taika Waititi ad occuparsi della direzione del film e anche della stesura della sceneggiatura.

The Incal è un'epica opera spaziale incentrata sul malandato detective privato P.I. John Difool, che si imbatte in un artefatto mistico noto come Incal, un oggetto di grande potere, ambito da molte persone in giro per la galassia. Quando Difool scopre i poteri e e la reale funzione degli Incal, insieme a un gruppo di improbabili aiutanti, inizia come un'improbabile missione per salvare l'universo e lentamente il suo, diventa un viaggio spirituale che lo aiuta ad esaminare la dualità e il significato dell'esistenza.

"I film e le graphic novel di Alejandro Jodorowsky hanno influenzato me e tanti altri in giro per il mondo in modo così profondo e significativo", ha detto Waititi. "Sono senza parole per questa grande opportunità che mi consente di dare vita ai suoi personaggi iconici e sono grato ad Alejandro, Fabrice e a tutti gli HUMANOIDS per aver creduto in me".

"Quando il CEO di Humanoids Fabrice Giger mi ha presentato il lavoro di Taika Waititi, mi è diventato ovvio che fosse lui", ha detto Jodorowsky. "Confido pienamente nella creatività di Taika e sono certo che riuscirà a rendere giustizia a THE INCAL, conferendogli una visione intima e allo stesso tempo di proporzioni cosmiche".

Insomma, dopo la fine dei lavori Thor: Love and Thunder, Taika Waititi è già all'opera per realizzare un'altra straordinaria trasposizione cinematografica.