The Impossible, la vera storia dietro il film con Ewan McGregor

Sono ormai passati otto anni da quando la storia di Maria ed Henry raccontata in The Impossible commosse gli spettatori di tutto il mondo: non tutti, però, conoscono i veri protagonisti della vicenda che ispirò il film con Ewan McGregor e Naomi Watts.

Lo scenario è esattamente quello raccontato nel film di Bayona: siamo nel 2004 e il giorno è quel maledetto 8 dicembre che in tanti ricordano ancora oggi per il disastroso tsunami che colpì la costa dell'Oceano Indiano, causando circa 250.000 morti.

Maria Belon e il marito Quique sono in vacanza in Thailandia con i loro tre figli al momento del disastro: quando l'onda si abbatte con tutta la sua violenza sulla costa la famiglia viene divisa proprio come vediamo nel film, con Quique, Simon e Tomas da un lato e Maria e Lucas dall'altro. I cinque, dopo tanta paura, riusciranno poi a riunirsi grazie alle estenuanti ricerche portate avanti da Quique negli ospedali della zona.

"Ho sentito un suono spaventoso. Mi sono guardata attorno pensando che fosse solo la mia immaginazione. Era un suono che non avevo mai sentito prima; sembrava che la Terra stesse per squarciarsi, ma tutto sembrava normale. Ho guardato verso il mare e ho visto quello che sembrava un enorme muro nero che veniva verso di noi" racconterà in seguito Maria Belon, che tornò successivamente in Thailandia proprio per visitare il set del film. Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Impossible.