The Impossible: Naomi Watts festeggia il primato del film sulla piattaforma Netflix

Alle 21:30 questa sera TV8 riproporrà nella sua programmazione il film The Impossible, seconda regia di Juan Antonio Bayona con protagonisti Naomi Watts e Ewan McGregor nonché un giovanissimo Tom Holland, alla sua prima esperienza in assoluto sul grande schermo. Il film si rivelò un campione di incassi e spianò la strada al suo regista.

A otto anni dalla sua uscita al cinema, il film è ancor oggi motivo d'orgoglio per la sua attrice protagonista: Naomi Watts ha infatti celebrato The Impossible in un post Instagram a causa di un traguardo non indifferente. Il film è infatti stato alla posizione numero 1 tra quelli più visti sul catalogo americano di Netflix e la cosa non è passata affatto inosservata.

"Ho sentito che The Impossible è al #1 su Netflix! Wow! Ecco qui qualche foto di quel periodo. E' stata una delle esperienze cinematografiche più belle della mia carriera. Essere in Thailandia con persone meravigliose (alcune ritratte in foto) e raccontare la storia incredibile di María Belón e della sua famiglia, che sopravvisse miracolosamente allo tsunami del 2004".

A proposito della vera storia da cui fu tratto il film di Bayona: Maria Belon e il marito Quique sono in vacanza in Thailandia con i loro tre figli al momento del disastro: quando l'onda si abbatte con tutta la sua violenza sulla costa la famiglia viene divisa proprio come vediamo nel film, con Quique, Simon e Tomas da un lato e Maria e Lucas dall'altro. I cinque, dopo tanta paura, riusciranno poi a riunirsi grazie alle estenuanti ricerche portate avanti da Quique negli ospedali della zona.

"Ho sentito un suono spaventoso. Mi sono guardata attorno pensando che fosse solo la mia immaginazione. Era un suono che non avevo mai sentito prima; sembrava che la Terra stesse per squarciarsi, ma tutto sembrava normale. Ho guardato verso il mare e ho visto quello che sembrava un enorme muro nero che veniva verso di noi" racconterà in seguito Maria Belon, che tornò successivamente in Thailandia proprio per visitare il set del film. Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Impossible.