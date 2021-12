The Imitation Game: Benedict Cumberbatch non era la prima scelta per Alan Turing

Questa sera alle 21:10 su Rai Movie andrà in onda il film The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch protagonista. La pellicola testimonia l'importanza fondamentale e il contributo determinante che Alan Turing diede agli Alleati nella vittoria nella Seconda Guerra Mondiale sui tedeschi, creando il primo dei moderni computer per decifrare codici.

La pellicola, uscita al cinema alla fine del 2014, fu capace di conquistarsi otto nomination ai Premi Oscar dell'anno successivo dove trionfò solo nella categoria di miglior sceneggiatura non originale. Venne candidato tra le altre a miglior film, miglior regia per Mortem Tydlum e miglior attore protagonista per Cumberbatch, il quale non fu la prima scelta per la parte di Alan Turing.

Poco tempo prima che il film entrasse in produzione, la Warner Bros. aveva infatti comprato i diritti sulla sceneggiatura per una cifra a sette zeri poiché Leonardo DiCaprio si era detto interessato a interpretare la parte del matematico britannico. Tuttavia, DiCaprio non salì mai a bordo del progetto e i diritti tornarono allo sceneggiatore. Finanziato a questo punto dalla Black Bear Pictures, la produzione assunse Cumberbatch per la parte principale e diede un'ulteriore spinta alla sua già parecchio prolifica carriera d'attore. Dopo aver recitato in due grandi franchise cinematografici come Star Trek e Lo Hobbit, Cumberbatch due anni dopo avrebbe fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del Doctor Strange.

Prossimamente lo vedremo proprio impegnato nei panni dello Stregone Supremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed è ancora nelle sale cinematografiche di tutto il mondo grazie al successo di SpiderMan No Way Home. Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano di Doctor Strange 2 che vedrà il ritorno alla regia (e a un cinecomic) di Sam Raimi.