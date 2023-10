The Imitation Game, Benedict Cumberbatch ebbe dei crolli emotivi sul set

La storia di Alan Turing è probabilmente tra le più strazianti mai raccontate sul grande schermo. In The Imitation Game viene trattata nella maniera giusta affrontando tutte le difficoltà che fu costretto a combattere. Benedict Cumberbatch pare abbia sentito molto il peso della responsabilità.

Non è raro vedere attori avere dei crolli a causa dei personaggi che stanno interpretando. Vestire i panni di Alan Turing, non è sicuramente un compito semplice e questo, il suo protagonista lo aveva capito alla perfezione. Benedict Cumberbatch ha definito straziante l'esperienza di interpretare Turing e come uno dei compiti più difficili e complessi della sua carriera. Solo anni dopo l'effettiva uscita del film, l'attore ha ammesso di aver avuto più di una volta dei crolli durante le riprese.

Pare che il momento più duro sia stato nelle ultime scene realizzate. Secondo quanto raccontato da Cumberbatch non ha potuto fare a meno di avere una crisi di pianto e dei crolli mentali. "Essere un attore o una persona che si era incredibilmente affezionata al personaggio è pensare a ciò che aveva sofferto e a come questo lo aveva influenzato" ha confessato l'attore, parlando del processo di immedesimazione che lo ha portato nei panni di Alan Turing.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di The Imitation Game. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!