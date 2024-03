The Idea of You è ispirato a Harry Styles? Parla Anne Hathaway!

The Idea of You non è ancora uscito ma sta già facendo parlare molto di sè. Il film con protagonista Anne Hathaway, basato sull'omonimo romanzo di Robinne Lee, racconta la storia d'amore tra Solène, una madre single interpretata proprio da Hathaway, e Hayes Campbell, giovane frontman di una boyband inglese.

Fin dall'annuncio sono iniziate le speculazioni sull'attore che interpreterà Hayes: dopo l'uscita del trailer di The Idea of You molti fan hanno iniziato a notare le numerose somiglianze che legano Hayes a Harry Styles, l'ex-frontman dei One Direction.

Alle tante coincidenze si aggiunge il fatto che Savan Kotecha, che ha prodotto Dance Before We Walk (una delle canzoni che compongono la colonna sonora di The Idea of You), ha anche scritto diverse hit per la boyband inglese, tra cui la famosa What Makes You Beautiful.

L'autrice del romanzo ha poi dichiarato che Harry è stata una delle fonti di ispirazione nella creazione del personaggio di Hayes, sebbene non abbia mai concepito la sua opera come un libro su Harry Styles: "È una storia su una donna alla soglia dei 40 anni che riscopre sé stessa e rivendica la sua sessualità, proprio in quel momento della vita in cui la società è solita smettere di considerare le donne come complete e desiderabili", ha dichiarato Lee.

Dopo le parole dell'autrice, la stessa Anne Hathaway ha deciso di chiarire la questione. Quando le è stato chiesto se The Idea of You fosse effettivamente un film su Harry Styles, l'attrice è stata molto chiara a riguardo: "No! Devono darsi tutti una calmata. Scusate, probabilmente non dovrei essere così tanto reattiva verso questa cosa. Ma penso proprio che non lo sia".

In breve, la vera protagonista di The Idea of You è Solène, dunque Hathaway, che inoltre ha svelato perchè ha scelto di recitare in The Idea of You e ci tiene a ricordarlo ancora una volta: "La cosa su cui mi sono concentrata è la fortuna di avere un personaggio capace di assumere questa prospettiva. Non si sente persa. Non è in una spirale dove si chiede cose tipo: 'Dove sta andando la mia vita e come farò a capirlo?'. Trova nutrimento da molte cose della sua vita. Sta crescendo una figlia e costruendo un business. Vive in un bellissimo quartiere a cui si sente legata e fa parte di una comunità".

Su IL SIGNORE DEGLI ANELLI - TRILOGIA EXTENDED RIMASTERIZZATA (BS) è uno dei più venduti di oggi.