The Idea of You, il film con Anne Hathaway parla di...Harry Styles?

È appena uscito il trailer di The Idea of You, film di Amazon Prime Video con protagonista Anne Hathaway. Ma di cosa parla il film di Michael Showalter?

Tra le scene del trailer vediamo Solène, la protagonista interpretata da Hathaway, tra le braccia del giovane Hayes Campbell (Nicholas Galitzine): "Sono troppo vecchia per te", sussurra Solène. "No, non lo sei" la rassicura Hayes prima di baciarla. Solène è una madre single di 40 anni che inizia una storia d'amore con il 24enne Hayes, frontamn di una delle boy band più in voga del momento. I due si sono conosciuti al Coachella, dove Solène ha accompagnato la figlia. Tra Solène e Hayes inizia una storia d'amore degne delle miglior fanfiction: la storia di The Idea of You è basata sull'omonimo romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2021, ispirato a sua volta da Harry Styles.

In un'intervista per Vogue è stato chiesto a Lee se il suo romance avesse davvero tratto spunto dalla figura della pop star: "Ispirazione è una parola grossa" ha risposto Lee. Tuttavia ha ammesso che "il seme è stato piantato" dopo aver visto un video dell'ex frontman dei One Direction e aver saputo che "usciva spesso con donne più grandi". Parlando della costruzione del personaggio di Hayes ha aggiunto: "L'ho trasformato nell'uomo dei sogni...come se il Principe Harry incontrasse Harry Styles". The Idea of You uscirà su Prime Video il 2 maggio: nel frattempo qui potete trovare la recensione di My Policeman, con protagonista proprio Harry Styles.