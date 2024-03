The Idea of You, Anne Hathaway vive una storia d'amore da fanfiction nel primo trailer!

Quante volte, soprattutto in adolescenza, abbiamo fantasticato su improbabili storie d'amore con questo o quel personaggio famoso? Siamo sicuri che nessuno di noi possa dirsi assolto dalla cosa, ed ecco perché c'è da aspettarsi che non saranno pochi gli spettatori a sentirsi coinvolti nella storia di questo The Idea of You.

Presentatoci pochi minuti fa dal primo trailer, il nuovo film Amazon vede Anne Hathaway (fino a poco tempo fa impegnata a divertirsi con Donatella Versace) nei panni di Sophie, una donna divorziata che durante il Festival di Coachella incontra una persona destinata a cambiarle la vita: si tratta di Hayes, frontman di una delle boyband più popolari al mondo, che dalla nostra resterà immediatamente colpito.

The Idea of You è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Robinne Lee che, forte dei toni che hanno fatto la fortuna delle più amate fan-fiction incentrate su cantanti o personaggi famosi in genere (da tempo, non a caso, si parla di Harry Styles come fonte d'ispirazione per la storia di Lee), ha fatto innamorare un bel po' di lettori e lettrici sin dalla sua uscita nel 2017. Per il film con Anne Hathaway, comunque, non è prevista uscita in sala: l'esordio dovrebbe avvenire direttamente su Prime Video il prossimo 2 maggio.