The Idea of You, Anne Hathaway ha accettato per 'paura' dell'Oscar

Anne Hathaway sarà protagonista in The Idea of You, e molti fan dell’attrice non hanno preso molto bene la notizia.

Hathaway ha quindi deciso di commentare le polemiche che l’hanno colpita, ma anche il tanto affetto ricevuto dai fan. Queste le sue parole a Variety: “Non avete idea del dono che ci avete appena fatto con la vostra reazione, con la vostra attenzione a ogni piccola sfumatura. Non dimenticherò mai questa proiezione [in seguito alla prima proiezione del film.] Per qualche motivo, si parla di storie di crescita come di qualcosa che ti accade nella prima parte della tua vita, e non so voi, ma io mi sento come se continuassi a fiorire. Così, quando Cathy [Schulman] e Gabrielle [Union] mi hanno offerto così generosamente la parte, sono stata entusiasta di accettare. Non voglio essere etichettata e non voglio essere messa in una scatola con il tipo di film che devo fare a causa della mia età, del mio sesso e del fatto che ho vinto un Oscar. Voglio divertirmi, dannazione.”

Ricordiamo che Anne Hathaway ha vinto il Premio Oscar come “miglior attrice non protagonista” per la sua intepretazione in “Les Misérables” nel 2013. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Idea of you.

