The Ickabog: tutto ciò che sappiamo sul nuovo libro di J.K. Rowling, uscita e trama

Un paio di mesi fa J.K. Rowling ha annunciato l'uscita sul mercato del suo prossimo libro, indirizzato ai bambini dai 7 ai 9 anni. The Ickabog, questo il titolo della nuova opera, durante la quarantena è uscita nella versione online a puntate. L'edizione cartacea in italiano arriverà nelle librerie dal prossimo 10 novembre, edita da Salani.

Ma cosa sappiamo sinora del romanzo di J.K. Rowling? La trama di The Ickabog è la storia di una fiaba ambientata in un mondo immaginario, totalmente estraneo alle altre opere della scrittrice. Realizzato per essere letta ad alta voce, The Ickabog nasce inizialmente come un racconto privato, che l'autrice ha creato in passato come buonanotte per i suoi figli, a cui ne leggeva un capitolo ogni sera prima di andare a dormire.



Le storie raccontate in The Ickabog finiscono in soffitta fino alla recente quarantena, quando Rowling decide di rispolverarle e dopo alcuni cambiamenti proposti in famiglia, ecco la versione definitiva.

La trama è ambientata nel regno di Cornucopia, governato dal re Fred il Senza Paura. Un re vanitoso al comando di un regno perfetto, pieno di cibo e ricchezze.

Tutto il regno è ricolmo di felicità tranne la parte a nord, le Paludi. In questo luogo la natura è spoglia e le persone sono povere.

In questo contesto si è tramandata la leggenda di Ickabog, un mostro misterioso che dovrebbe abitare proprio nelle Paludi, con poteri manipolatori e ingannatori. La vicenda pone al centro della trama il re Fred e i due bambini Bert e Daisy, figli di alcuni dei lavoratori che si occupano del monarca.

L'autrice ha ribadito che l'opera non ha alcun collegamento con l'universo di Harry Potter. J.K. Rowling è stata molto criticata per i suoi tweet transfobici e ha generato la reazione di Daniel Radcliffe e altre star di Harry Potter, che hanno preso le distanze.