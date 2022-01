The Iceman: in arrivo il biopic sulla vita dello sportivo Wim Hof con Joseph Fiennes

"The Iceman", questo è il soprannome che si è guadagnato Wim Hof nel corso della sua incredibile carriera e ora è anche il titolo del biopic dedicato alla vita dello sportivo olandese, divenuto celebre per la capacità di resistenza a temperature gelide e per il "Metodo Wim Hof", da lui elaborato.

Il film, prodotto dalla casa londinese Genesius Pictures, avrà come protagonista Joseph Fiennes, fratello minore di Ralph Fiennes, principalmente conosciuto per le sue interpretazioni in Shakespeare in Love e The Handmaid's Tale. A proposito, sapevate che proprio Fiennes ha fatto eliminare una scena brutale di The Handmaid's Tale?



Alla regia invece ci sarà Kevin Macdonalds, divenuto famoso per L'ultimo Re di Scozia e vincitore nel 2000 dell'Oscar per il miglior documentario con "Un giorno a Settembre". Altro progetto interessante di Macdonald è sicuramente il documentario Life in a Day 2020, prodotto da Ridley Scott. Sappiamo poi che la sceneggiatura sarà opera di Jeff Pope, candidato all'Oscar nel 2014 per Philomena. Inoltre, le riprese dovrebbero cominciare nel novembre del 2022.

Nel caso non conosceste Wim Hof, vi segnaliamo che, al di là dei meriti sportivi, questo personaggio è divenuto celebre per l'elaborazione del sopra citato "Metodo Wim Hof", basato su una combinazione di tecniche di respirazione, esposizione al freddo, yoga e meditazione. Ebbene, tale metodo dovrebbe costituire la via per una vita più felice, più sana e più forte, proponendosi dunque come un vero e proprio percorso spirituale, al di là dei benefici alla salute che dovrebbe recare. Infatti, Hof ha dichiarato che la sua esperienza con il freddo è nata come rimedio alla crisi derivata dalla morte per suicidio della prima moglie. Comunque, negli anni il metodo Wim Hof ha riscosso un enorme successo e ha diviso l'opinione pubblica e la comunità scientifica, tra chi ne sostiene l'infondatezza e chi invece afferma di averne ricavato diversi benefici e insegnamenti.

Infine, qui di seguito potete trovare la dichiarazione di Joseph Fiennes in merito alla lavorazione del film: "Tengo molto a the Iceman e sono onorato di interpretare il grande Wim Hof. La sua storia è di grande ispirazione, a volte molto divertente, altre dolorosa, ma alla fine confortante. Inoltre, spero di portare sullo schermo gli aspetti meno conosciuti della sua vita straordinaria".