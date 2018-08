The Hustle con Anne Hathaway sarà classificato PG-13

Stando a quanto riferito dal The Hollywood Reporter, The Hustle, remake genderswap di Due Figli di... diretto da Rebel Wilson> e con protagonista Anne Hathaway, sarà classificato PG-13.

Nelle scorse settimane la produzione aveva fatto ricorso alla Classifications and Ratings Appeals Board, l'ente che si occupa di assegnare le classificazioni dei film: il remake era stato infatti etichettato Rated-R per "linguaggio scurrile e contenuti di natura sessuali", ma l'appello della produzione è stato accolto e ora la classificazione è stata abbassata ad una valutazione PG-13.

La polemica era scaturita in quanto una classificazione vietata ai minori avrebbe sfavorito non poco la corsa al botteghino della commedia, che sarà già piuttosto dura a cominciare dal suo primo week-end di programmazione, quando uscirà in contemporanea con Pokémon: Detective Pikachu con Ryan Reynolds nel ruolo di protagonista, e con il film d'animazione prodotto da Robert Rodriguez, Uglydolls, basato sulla linea di giocattoli con lo stesso nome.

Scritto da Jac Schaeffer, il film vede Anne Hathaway e Rebel Wilson nei panni di due artiste della truffa. Come nel film originale, una ha classe e brio mentre l'altra non farà che combinare guai. Realizzato nel 1988, il film originale vantava come interpreti principali Michael Caine e Steve Martin, e raccontava di due truffatori che si sfidavano a vicenda per vedere chi dei due fosse stato più rapido a truffare un'ereditiera.

La Wilson e Roger Birnbaum produrranno attraverso la Cave 76 Productions e la Camp Sugar Production.

The Hustle arriverà nei cinema il 10 maggio 2019.