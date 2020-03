The Hunt: il regista scherza su un sequel incentrato sui terrapiattisti

Nel corso di un'intervista concessa recentemente ai microfoni di ScreenRant, gli sceneggiatori del thriller-horror The Hunt hanno scherzato un po' su alcune idee sulle quali potrebbe basarsi un possibile sequel della pellicola della Universal con Betty Gilpin protagonista.

Nonostante le polemiche che hanno coinvolto il film e impedito la sua uscita nelle sale qualche mese fa, The Hunt non solo è recentemente approdato nelle sale americane, ma ha anche generato ipotesi sulla possibilità di realizzazione di un eventuale sequel; adesso, il successo della pellicola rimane ancora da vedere, soprattutto viste le ultime misure di sicurezza adottate negli Stati Uniti a causa del coronavirus e che terrà la popolazione lontana dalle sale cinematografiche, ma di sequel ha già parlato anche Damon Lindelof, uno degli sceneggiatori del progetto.

Lindelof aveva già dichiarato in precedenza che "fare The Hunt 2 e dire semplicemente: 'Ooh, ora c'è una caccia più grande', non sarebbe interessante per noi. Ma il film parla davvero delle teorie della cospirazione e di ciò in cui la gente crederà, e pone la domanda: 'Esiste una teoria della cospirazione così ridicola da poter esistere perché le persone non credono che esista?' E come concetto mi sembra che sia uno spazio molto fertile per la narrazione".

L'altro sceneggiatore del film, Nick Cuse ha quindi aggiunto sulle possibilità di un sequel: "Forse. Sì, voglio dire, se alla gente piace, è sempre una conversazione che vale la pena avere. Ma penso che l'idea che sia interessante al di fuori di questo film sia: 'Cosa diventa una cospirazione quando diventa reale?'".

Infine, il regista Craig Zobel ha suggerito scherzando che uno degli spunti per un potenziale sequel potrebbe essere quello di occuparsi della "minaccia" dei terrapiattisti sparsi per il mondo: "Sì, renderemo la terra piatta. Proveremo che è così".

Con un cast formato, oltre che dalla Gilpin, anche da Ike Barinholtz, Emma Roberts e Hilary Swank, The Hunt è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 marzo scorso, mentre in Italia dovrebbe arrivare il prossimo 7 maggio (salvo ulteriori rinvii).