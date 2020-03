The Hunt, una sanguinosa nuova clip tratta dal film Blumhouse scritto da Damon Lindelof

Dopo una sola settimana di programmazione nei cinema statunitensi The Hunt, horror-thriller della Blumhouse scritto da Damon Lindelof, è stato reso disponibile oggi 20 marzo sulle piattaforme di video on demand.

Per festeggiare l'uscita home-video la Universal ha distribuito una nuova clip in anteprima, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo.

Nel film, diretto da Craig Zobel, dodici estranei si svegliano in una radura, non sanno dove si trovano o come sono arrivati lì, e soprattutto non sanno di essere stati scelti per uno scopo molto specifico ... La caccia, un gioco perverso in cui i ricchi si divertono a braccare e uccidere esseri umani. I protagonisti dovranno combattere con tutte le loro forze non solo per scoprire chi si cela dietro al loro rapimento, ma prima di tutto per riuscire a sopravvivere.

Come forse ricorderete, l'uscita del film fu cancellata lo scorso agosto a seguito delle sparatorie di massa avvenuta negli Stati Uniti qualche giorno prima, con il presidente Donald Trump in persona che aveva attaccato la campagna promozionale dell'opera. La Blumhouse e la Universal lo hanno riproposto dal 13 marzo, solo per poi vedersi chiudere tutti i cinema degli Stati Uniti a causa del Coronavirus. Finalmente, il film ha trovato il modo per raggiungere il suo pubblico.

Recentemente, il regista ha scherzato sulla possibilità di realizzare un sequel incentrato sui terrapiattisti. Per altri approfondimenti, guardate una clip con Betty Gilpin contro Hillary Swank.