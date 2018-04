The Hunt: il progetto di Blumhouse e Damon Lindelof ha finalmente una data d'uscita

La Blumhouse sta inanellando successo dopo successo con i suoi horror. La casa di produzione ha recentemente cambiato linee guida per quanto riguarda i suoi prodotti e inizierà a concentrarsi solamente sulle produzioni originali. Ora The Hunt ha una data di uscita ufficiale.

La Universal ha infatti deciso che l'action thriller uscirà nel 2019. Al momento il nome di Lindelof è uno dei più richiesti a Hollywood, poiché è stato uno degli showrunner dietro all'incredibile successo di Lost.

I dettagli di questo nuovo progetto, The Hunt, sono ancora sotto stretto riserbo, ma la data esatta del rilascio la conosciamo, e sarà il 27 settembre 2019. Lindelof lavorerà alla sceneggiatura insieme a Nick Cuse, con il quale ha già lavorato alle due serie campione che ha creato, The Leftovers e, appunto, come già detto, Lost. Alla regia ci sarà invece Craig Zobel.

Secondo quanto riportato finora da numerose fonti che hanno trattato l'argomento, The Hunt approfondirà il discorso che riguarda l'attuale clima politico americano. Sarà una sorta di "thriller sovversivo", che mostrerà - in modo accentuato - il conflitto dei due partiti politici americani, i repubblicani e i democratici cioè, arrivando a mostrare la "lotta" in toni anche molto violenti. Qualcosa che Blumhouse ha già trattato, anche se in modo un po' diverso in The Purge.

