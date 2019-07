The Hunt: anche il Premio Oscar Hilary Swank nel film scritto da Damon Lindelof

Secondo quanto riportato da Deadline in esclusiva, il due volte Premio Oscar Hilary Swank si sarebbe unita al cast di The Hunt, thriller di stampo politico scritto da Damon Lindelof e che vede alla regia Craig Zobel.

La Swank è il primo nome veramente di peso del cast della pellicola dopo i già confermati Betty Gilpin, Emma Roberts, Ike Berinholtz, Justin Hartley e Glenn Howerton. I dettagli sulla trama del film sono ancora sconosciuti al momento ma, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe concentrarsi sui movimenti politici degli odierni Stati Uniti. Il film racconterà infatti la storia di un gruppo di personaggi della classe operaia perseguitati da pericolosi e violenti assalitori, in un mondo in cui la guerra di classe è qualcosa da prendere alla lettera.

Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) ha scritto la sceneggiatura insieme a Nick Cuse mentre la regia è stata affidata a Craig Zobel il quale aveva già collaborato con Lindelof per l'apprezzato serial di HBO The Leftovers. Erik Baiers, Jay Polidoro e Mika Pryce supervisioneranno il progetto per la Universal mentre Lindelof e Jason Blum della Blumhouse produrranno la pellicola; Cuse e Zobel saranno anche accreditati come produttori esecutivi. Al momento la data d'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 27 settembre prossimo.

La Swank è attualmente su Netflix con il film I Am Mother, e sarà protagonista nonché produttrice esecutiva di una nuova serie del colosso dello streaming intitolata Away e composta da 10 episodi, in arrivo prossimamente.

Per quanto riguarda Lindelof, lo sceneggiatore è attesissimo questo autunno con l'adattamento seriale di Watchmen che andrà in onda su HBO, di cui potete leggere uno nostro speciale incentrato sul cosa aspettarsi dallo show tratto dall'acclamato graphic novel di Alan Moore.